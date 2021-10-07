Мэра Нью-Йорка уличили в использовании служебного положения в личных целях

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио использовал бюджетные средства в личных и политических целях. Соответствующие утверждения содержатся в опубликованном в четверг докладе следственного департамента крупнейшего американского мегаполиса.

В докладе указывается, что де Блазио привлекал служебную охрану к организации переезда своей дочери из квартиры в районе Бруклин в официальную резиденцию градоначальника на Манхэттене. Кроме того, охрана де Блазио по меньшей мере семь или восемь раз сопровождала его сына во время поездок из Нью-Йорка на учебу в Йельский университет в соседнем штате Коннектикут.

Документ также содержит утверждения о том, что де Блазио не возместил городской казне $320 тыс., которые он потратил на организацию поездок во время предвыборной кампании 2019 года. Тогда мэр Нью-Йорка претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Как уточняет газета The New York Times, мэр города отверг содержащиеся в докладе утверждения, назвав их наивными. При этом он подчеркнул, что в вопросах обеспечения безопасности членов своей семьи руководствовался нормами этики и рекомендациями своего окружения.

Выборы нового градоначальника намечены в Нью-Йорке на 2 ноября. Демократ де Блазио занимает пост мэра Нью-Йорка уже на протяжении двух сроков и не имеет права вновь баллотироваться. На праймериз Демократической партии, прошедших в июне текущего года, победу одержал глава нью-йоркского района Бруклин Эрик Адамс, который, по оценкам СМИ, является неоспоримым претендентом на победу на выборах в ноябре.