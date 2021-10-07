В Воронежской области с сентября почти втрое выросло число заразившихся ковидом

ВОРОНЕЖ, 7 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области заявили о колоссальной нагрузке на систему здравоохранения региона. С начала сентября число заражений коронавирусом выросло в почти втрое - с 13 тыс. человек до 30 тыс. человек.

"Ситуация с распространением коронавируса на территории Воронежской области в последние недели развивается по крайне неблагоприятному сценарию. Система здравоохранения успешно прошла вызовы предыдущих волн пандемии, но сегодня нагрузка на воронежские медучреждения выросла колоссально. Число заболевших с 1 сентября по 7 октября выросло с 13 тыс. до 30 тыс. человек. Количество ежедневных госпитализаций превысило 700 человек", - сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

По ее данным, коечный фонд наращивается стремительными темпами, врачи работают на износ, а резервы больниц близки к тому, чтобы закончиться. "Число болеющих ОРВИ превысило 48 тыс. жителей региона. Впервые с начала пандемии ковидные госпитали развернуты уже не на территории больниц, а в соцобъектах", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Как уточняется в сообщении, власти региона призывают жителей сделать прививку от ковида, чтобы обеспечить свою безопасность, своих родных и близких.

В Воронежской области впервые за сутки выявлено 604 заразившихся коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 137 460 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 113 168 человек, 6 002 пациента умерли. В регионе развернуто 6 804 койки для больных ковидом, из них свободны 773, из-за высочайших темпов госпитализации в воронежские медучреждения принято решение создать ковидарий не в больницах, а на базе Воронежского областного геронтологического центра на 200 мест.