Ученые выяснили, что пригород Херсонеса мог быть разрушен при походе князя Владимира

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ученые, ведущие раскопки в Севастополе, считают, что пригород Херсонеса Таврического (в то время он носил имя Корсунь) был разрушен в 988 году во время похода князя Владимира, который после осады города принял христианство и крестил Русь. Об этом свидетельствуют находки, сделанные на разных участках пригорода Севастополя, сообщил журналистам в четверг научный сотрудник Государственного Эрмитажа Виктор Мыц.

На территории городища Херсонеса Таврического уже более века действует музей, а в ближайшие годы южнее него планируется строительство историко-археологического парка. Сейчас перед проведением строительных работ на площадке работают археологи.

"Пригород, даже по канонам, прописанным в византийских военных трактатах, необходимо было сжечь при приходе врага: чтобы враг не мог ничего использовать. Поэтому сожгли или сами херсонеситы, либо Владимир его сжег", - рассказал Мыц.

Он уточнил, что делать такое предположение позволяет целый ряд археологических находок. Среди них - поврежденные огнем строительные конструкции, наспех построенная стена из нехарактерного для Византии бутового камня, которая должна была стать рубежом обороны на подходах к городу (вокруг Корсуни также была крепкая, на века построенная, стена). "Стена была из бутового камня, простоять она долго не могла - воины Владимира буквально сметали все", - добавил Мыц.

Но главным датирующим материалом для археологов являются монеты - и здесь в соответствующем слое обнаружены деньги того времени, на которое пришлось нападение русского князя. "Был найден клад - 40 монет. Монеты [византийской чеканки] обнаружены от [периода императора] Иоанна Цимисхия до Василия II, который Анну, свою сестру, отдал Владимиру в жены", - пояснил Мыц.

Он добавил, что также обнаружена брошенная и разрушенная винодельня - окончание ее деятельности также датируется концом Х века. Здесь керамическая тара представлена амфорами того же типа, которые были найдены при раскопках на месте константинопольского дворца и датируются примерно 90-и годами Х века нашей эры.

О музее

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье античного города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.