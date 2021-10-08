{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин 8 октября отправится с рабочей поездкой в Курск

Премьер-министра будут сопровождать глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу отправится с рабочей поездкой в Курскую область.

Как сообщила ранее пресс-служба кабмина, в Курске председатель правительства посетит ряд объектов социальной и производственной сфер. Кроме того, Мишустин проведет беседу с губернатором региона Романом Старовойтом.

Премьера в рабочей поездке будут сопровождать глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Это будет первая поездка Мишустина в Курск в должности главы кабмина.

В прошлый раз премьер совершил региональную поездку месяц назад - 7 сентября он посетил Саратовскую область, где осмотрел строящуюся областную инфекционную больницу, трамвайное депо, технопарк и ознакомился с планами реконструкции городской набережной.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКурская область
Чернышенко: услуги по оформлению справок и пособий будут оказываться к 2024 году онлайн
С переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу, отметил заместитель председателя правительства
Читать полностью