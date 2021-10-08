Судья в США рекомендовал отклонить иск против Роналду, обвиняемого в изнасиловании

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Федеральный судья в штате Невада рекомендовал суду нижней инстанции отклонить иск против футболиста сборной Португалии и клуба "Манчестер юнайтед" Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвиняет в изнасиловании. Об этом сообщило в четверг агентство AP.

С соответствующими рекомендациями выступил федеральный судья Дэниел Альбрегтс. По его мнению, окружной судья в Лас-Вегасе Дженнифер Дорси должна отклонить гражданский иск, поскольку он основывается на распространенных СМИ заведомо украденных материалах. Речь идет о публикации от 2017 года в журнале Der Spiegel, который, опираясь на предоставленные источниками материалы, рассказал о том, что Роналду в 2009 году якобы изнасиловал Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса.

По словам Альбрегтс, отклонение иска американки стало бы жестким решением. "Однако это, к сожалению, единственная уместная мера по обеспечению целостности судебного процесса", - приводит AP слова федерального судьи. На данный момент не известно, когда состоится заседание, на котором судья нижней инстанции рассмотрит рекомендации об отклонении иска.

Майорга в сентябре 2018 года подала иск против португальца, выдвинув против него обвинения в уголовном правонарушении. Из жалобы следовало, что американка была изнасилована Роналду в июне 2009 года в гостиничном номере в Лас-Вегасе. Как утверждается, Майорга сразу обратилась в полицию, но позже согласилась на досудебное примирение и получила за молчание $375 тыс. В октябре 2018 года полицейское управление города заявило, что расследование по делу было возобновлено после запроса потерпевшей.

В 2019 году рассмотрение дела было прекращено на основании того, что заявления о сексуальном посягательстве не могут быть доказаны по прошествии времени. Майорга подала против Роналду новый иск в области гражданского права. Португалец попросил судью закрыть дело, поскольку стороны подписали мировое соглашение. При этом он признал, что его представители заплатили Майорге $375 тыс., однако заявил, что любые контакты с моделью носили добровольный характер.

Роналду 36 лет, он вновь стал игроком "Манчестер юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год, став за это время трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также нападающий играл за португальский "Спортинг", мадридский "Реал" и итальянский "Ювентус". Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед", четырежды - с "Реалом". Он является лучшим бомбардиром в истории турнира, на его счету 135 голов.