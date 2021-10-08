В Магаданской области хотят запретить вырубку лиственниц и стланика

ТАСС, 8 октября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов 8 октября предложил запретить вырубку лиственниц и стланика в регионе в целях сохранения леса, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"Сергей Носов предложил запретить вырубку деревьев в регионе, так как природопользователи бьют тревогу", - рассказали в пресс-службе правительства региона. Речь идет о лиственнице и стланике.

Недавно губернатор провел встречу с охотопользователями, на которой ему рассказали про вырубку в регионе уникальных лиственниц. На совещании по туризму туроператоры пожаловались главе Колымы на массовую вырубку стланика. Лиственница и стланик растут по 150-200 лет и составляют основу лесов Магаданской области. Стланик рубят к Новому году, лиственницу - для изготовления электрических столбов. Вырубки проводятся и на законных основаниях. Природопользователи на совещании высказали мнение, что у каждой лиственницы должен быть свой уникальный номер, а электрические столбы при необходимости в регион можно завозить.

Лиственница и стланик являются хвойными растениями, преобладающими в лесах Магаданской области. Из-за сурового климата в регионе могут прижиться не все виды растений. Ранее сообщалось, что в целях сохранения лесов на Колыме высадили в этом году 5 тыс. сеянцев лиственницы. Кроме того, в Ольском городском округе намерены в дальнейшем создать лесопитомник мощностью до 3 млн сеянцев лиственницы в год. Это позволит быстрее восстанавливать леса.