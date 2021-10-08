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Синоптики прогнозируют до 13 градусов тепла в Москве

По прогнозам, 8 октября осадков в столице не ожидается

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве 8 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 11-13 градусов тепла. В ночь на 9 октября температура воздуха может опуститься до минус двух градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, два-семь м/с. Атмосферное давление составит около 767 мм рт. ст.

В Подмосковье 8 октября температура будет колебаться в пределах плюс восемь - 13 градусов. В ночь на 9 октября столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов.

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