Суперкомпьютерный центр планируют создать к 2025 году в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Масштабный суперкомпьютерный центр СКЦ "Лаврентьев" в новосибирском Академгородке планируется создать к 2025 году. Об этом сообщил на пленарнм заседании форума OpenBio руководитель проекта СКЦ "Лаврентьев" ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук.

"Что касается этого суперкомпьютерного центра, который мы собираемся построить, и я думаю, мы его все-таки построим. В наших планах это к 2025 году", - сказал он.

По его словам, проект является одним из основных проектов развития новосибирского Академгородка, который заменит собой анонсированный ранее проект СНЦ "ВВОД". Важность строительства такого центра обусловлена катастрофическим отставанием российской суперкомпьютерной инфраструктуры от передовых стран.

Как сообщало ранее официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", суперкомпьютеры помогают решить целый комплекс задач как в фундаментальных исследованиях (работа с массивами данных установок мегасайнс, расшифровка генома и так далее), так и при практических работах (исследования по поиску лекарственных средств и новых соединений, обработка больших объемов данных в персонализированной и превентивной медицине и другое).

Площадка открытых коммуникаций OpenBio работает в наукограде Кольцово под Новосибирском 5-8 октября в смешанном формате. Форум, посвященный вирусологии и биотехнологии, проводится ежегодно с 2013 года. Программа OpenBio включает научную конференцию, деловой форум, образовательные площадки для детей, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.