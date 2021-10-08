На Ямале ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) приняли решение о введении обязательной вакцинации для ряда категорий граждан, в частности для сотрудников сферы образования, отдыха, медицинских работников, госслужащих. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"На Ямале вводится обязательная вакцинация ряда категорий населения от коронавируса: сотрудники медорганизаций, сферы образования, обслуживания населения, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении с уточнением, что у работающих вахтовым методом должны быть сертификаты о вакцинации.

Действие постановления не распространяется на людей, имеющих противопоказания, уточнили в пресс-службе.

При этом, согласно постановлению, непривитые граждане или не прошедшие полный курс вакцинации будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим.

Всего на Ямале зафиксировано более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 100 - за последние сутки. В регионе проходит активная вакцинация от ковида, привито уже более 175 тыс. человек.