Мексика получила очередную партию российской вакцины "Спутник V"

МЕХИКО, 8 октября. /ТАСС/. Крупная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Мексику. Как сообщило в четверг министерство здравоохранения страны, речь идет о первом компоненте препарата от COVID-19.

"В четверг Мексика получила 1,5 млн доз вакцины "Спутник V" (первого компонента) от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи", - говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства. В нем отмечается, что до настоящего времени в республику поступило 8,4 млн доз российского препарата.

В столичном аэропорту очередную партию встречал глава государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено. Он проинформировал, что доставленные дозы препарата будут использованы для иммунизации населения штатов Мехико и Пуэбла.

На следующей неделе в Мексику прибудут новые партии вакцин от разных фармацевтических компаний, отметил Сентено. По его словам, за счет этого до конца месяца хотя бы одну дозу препарата от коронавируса получат все жители страны в возрасте старше 18 лет.

Власти вакцинировали уже 65,7 млн взрослых мексиканцев, или более половины всего населения (около 127,5 млн человек). С февраля 2020 года там было лабораторно подтверждено 3,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 280,6 тысячи инфицированных.