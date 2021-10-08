В Нижегородской области вводится обязательная вакцинация для работников промпредприятий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач Нижегородской области постановил организовать вакцинацию от коронавируса не менее 80% сотрудников промпредприятий области. Соответствующий документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, осуществляющих деятельность в сфере промышленности", - сказано в сообщении.

В документе также говорится, что доля привитых сотрудников промпредприятий и организаций, на которые ранее уже распространялось это требование, должна составлять не 60%, а 80%.