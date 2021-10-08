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В Нижегородской области вводится обязательная вакцинация для работников промпредприятий

Доля привитых сотрудников промпредприятий и организаций должна составлять 80%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач Нижегородской области постановил организовать вакцинацию от коронавируса не менее 80% сотрудников промпредприятий области. Соответствующий документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, осуществляющих деятельность в сфере промышленности", - сказано в сообщении.

В документе также говорится, что доля привитых сотрудников промпредприятий и организаций, на которые ранее уже распространялось это требование, должна составлять не 60%, а 80%.

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РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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