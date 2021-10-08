Собянин подвел итоги сезона благоустройства в Москве в 2021 году

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Арт-пространство "Квартал поэтов", спортивные и детские площадки появились в центре Москвы в ходе работ по созданию качественной городской среды. Всего благоустройство за сезон 2021 года затронуло более 5 тыс. территорий, сообщил в пятницу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"После вынужденной паузы прошлого года в 2021 году мы продолжили реализацию масштабной программы создания качественной городской среды. Весной-летом этого года работы по благоустройству охватили более 5 тыс. площадей, набережных улиц, парков, скверов, дворов и других городских объектов. <...> Завершая разговор о реализации программы благоустройства-2021, несколько слов о проектах, реализованных для жителей Центрального округа Москвы", - написал он.

Так, в Тверском районе благоустроили территорию рядом с Дворцом творчества для детей и молодежи на Миуссах. Там проложили новую дорожно-тропиночную сеть, провели реконструкцию наружного освещения, сделали современную навигацию и систему видеонаблюдения. Рядом с дворцом есть футбольное поле с искусственным газоном, площадки для игры в волейбол и баскетбол, воркаут-зона с тренажерами, обустроены детская площадка и спортплощадка для малышей.

"Недалеко от станции метро "Достоевская", по соседству с "Есенин-центром", было создано современное арт-пространство "Квартал поэтов", украшенное инсталляцией "Неизвестному поэту": восемь силуэтов и стена с цитатами известных литераторов, музыкантов и режиссеров. Арт-объекты сделаны из кортеновской стали с эффектом ржавчины", - рассказал Собянин.

Кроме того, в Таганском районе привели в порядок сквер у Спасо-Андроникова монастыря - одно из популярных мест в исторической Рогожской слободе. По словам мэра, для местных жителей это излюбленный маршрут для прогулок с выходом к Яузе, а для поклонников древнерусской культуры - путь к знаменитому музею им. Андрея Рублева. Еще один обновленный объект в Таганском районе - Калитниковский сквер, в котором отремонтировали детскую площадку и создали небольшой памп-трек для начинающих любителей экстремального катания.

"Создание качественной городской среды - это бесконечный процесс улучшений. Завершив сезон 2021 года, мы уже сегодня начинаем формировать планы на следующий 2022 год. Постараемся сделать не меньше для повышения комфорта повседневной жизни москвичей", - отметил Собянин.