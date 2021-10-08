Агрегатора такси в Подмосковье впервые оштрафовали за отсутствие у водителя QR-кода

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Агрегатора такси в Московской области впервые оштрафовали на 50 тыс. рублей за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Согласно ст. 20.6.1 КоАП РФ, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

"Королевский городской суд поддержал иск Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области к "Ситимобил" за отсутствие у водителя сертификата и QR-кода о прохождении вакцинации от COVID-19. Это первая судебная практика в России, когда суд привлек агрегатора к ответственности за подобное нарушение. Учитывая этот факт, агрегатора привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что все водители подмосковных такси должны были сделать прививку вторым компонентом вакцины до 15 августа 2021 года. Агрегаторы, диспетчерские службы и таксомоторные компании не могут передавать заказы водителям такси, у которых нет прививки и сертификата (Qr-кода) о прохождении вакцинации от COVID-19.