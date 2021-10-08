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Более 110 аппаратов УЗИ поступили в медучреждения Подмосковья в 2021 году

В октябре в 13 больниц и поликлиник Подмосковья поступят еще 19 новых аппаратов УЗИ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Московской области с начала года получили более 110 аппаратов ультразвуковой диагностики. В октябре больницы получат еще 19 новых аппаратов УЗИ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В медицинские организации Московской области с начала года поступило 111 аппаратов ультразвуковой диагностики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная часть медтехники приобретена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы.

"Точность постановки диагноза напрямую зависит от качества проводимой диагностики. Поэтому мы продолжаем закупать современное диагностическое оборудование в наши медучреждения. В октябре в 13 больниц и поликлиник Подмосковья поступят еще 19 новых аппаратов УЗИ", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что новые аппараты УЗИ поступят в Бронницкую, Зарайскую, Домодедовскую, Люберецкую и другие больницы.

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