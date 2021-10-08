В Ульяновской области увеличили коечный фонд для пациентов с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 8 октября. /ТАСС/. Ульяновские власти дополнительно развернули 170 коек для пациентов с коронавирусом в нескольких медучреждениях области в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"По словам и. о. министра здравоохранения Ульяновской области Александра Гашкова, еще 20 коек дополнительно развернуто в Ульяновской районной больнице, 25 - в госпитале ветеранов войн, 30 - в клинической больнице Димитровграда. 7 октября 80 коек открылось в стационаре городской клинической больницы святого апостола Андрея Первозванного и 15 коек в областной клинической психиатрической больнице имени В. А. Копосова в Ульяновске", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, решение о расширении коечного фонда принято по поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Всего в Ульяновской области на 17 госпитальных базах развернуто 2 612 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Свободный коечный фонд составляет порядка 100 коек.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 85 754 случая заражения коронавирусом, умерли 2 693 пациента с подтвержденной инфекцией. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, выздоровели 74 765 человек.