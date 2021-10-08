Штормовое предупреждение объявили в Сахалинской области из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Спасатели в пятницу объявили на 10-11 октября экстренное предупреждение на территории Сахалинской области в связи с прогнозируемыми дождями и штормовым ветром. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали спасатели.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, днем 10 октября и ночью 11 октября на территории острова Сахалин прогнозируется местами сильный дождь, усиление ветра до 15-20 м/с, 11 октября - ветер 15-22 м/с, на побережье до 25 м/с. Кроме этого, 11 октября на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского районов (Курильские острова, Сахалинская область) прогнозируется дождь и ветер 19-24 м/с.

Сейчас в Сахалинской области преимущественно солнечная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в вечернее время - плюс 15 градусов.