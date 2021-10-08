Герасимов передал звезду Героя РФ внуку погибшего в войну полковника Виктора Полосухина

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов передал звезду Героя РФ внуку героически погибшего в Великую Отечественную войну полковника Виктора Полосухина, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

"Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоялась торжественная передача знака особого отличия "Золотая звезда" Героя Российской Федерации внуку героически погибшего в бою командира 32-й стрелковой дивизии 5-й армии Западного фронта полковника Полосухина Виктора Павловича", - говорится в сообщении.

Награду лично передал начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что дивизия под командованием полковника Полосухина особенно выделялась среди многих соединений и частей Красной армии.

"Личный состав соединения в период ожесточенных боев на подступах к Москве стойко удерживал рубежи Можайской линии обороны. Несмотря на неоднократные попытки, противнику не удалось продвинуться в полосе обороны дивизии", - привели в ведомстве слова Герасимова.

Глава российского Генштаба высоко оценил и профессионализм комдива. "Его личное мужество и умелое управление частями дивизии обеспечили не только успешное проведение оборонительной операции, но и создали условия для разгрома фашистских захватчиков под Москвой", - отметил Герасимов.

В ходе контрнаступления под Москвой полковник Полосухин героически погиб 18 февраля 1942 года. Звание Героя России было присвоено ему лишь спустя 80 лет указом президента РФ от 16 августа 2021 года № 465 "за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками".