В Чувашии с 11 октября ввели обязательную вакцинацию для работников нескольких сфер

ТАСС, 8 октября. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии с 11 октября вводит обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей, в том числе для сотрудников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли и общепита. Об этом говорится в тексте постановления главного санитарного врача по республике Надежды Луговской, опубликованном на сайте управления.

"Постановляю <…> обеспечить c 11 октября проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям - выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Чувашской Республики <…> в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания", - отмечается в тексте документа.

Это требование также распространяется для сотрудников сферы обслуживания на объектах торговли, общественного питания, салонов красоты, спа-салонов, соляриев, бань и саун. Обязательной вакцинации, согласно документу, также подлежат работники спортивных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов. Правила действуют и для сотрудников прачечных, химчисток, гостиниц, клиентских подразделений финансовых организаций.

"Выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению Чувашской Республики <…> в сфере обслуживания, на объектах <…> организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; центров занятости населения; транспорта общего пользования, такси; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики", - говорится в постановлении.

Постановление также затрагивает работников детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кинотеатров, театров, культурно-досуговых учреждений. Под действие документа подпадают сотрудники музеев, выставочных залов, библиотек. Требования относятся и к государственным и муниципальным служащим, а также к работникам органов власти и органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 34 610 случаев коронавируса. Выздоровели 31 272 человека, умерли 2 402 пациента с подтвержденной инфекцией.