Эксперт сообщила, что постковидный синдром у пожилых людей протекает тяжелее

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Постковидный синдром у лиц пожилого возраста протекает тяжелее, поэтому эта категория граждан нуждается в специальной программе реабилитации после перенесенного заболевания. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.

"У пожилых людей протекает тяжелее эта постковидная ситуация, и пожилые люди нуждаются в специальной программе реабилитации. И здесь я хочу напомнить, что в Минздраве постоянно обновляются не только клинические рекомендации по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией, но и созданы, уже и пересмотрены, рекомендации по реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, и там есть раздел "Пожилой возраст", - сказала она.

Ткачева добавила, что у пожилых людей реабилитация должна включать не только комплекс физических упражнений, но и когнитивный тренинг, потому что часто у пациентов сохраняется нарушение памяти. "Эта реабилитация может включать, например определенную программу питания <...>, может включать определенные вопросы социальной поддержки, потому что мы помнить должны, что некоторые люди живут в одиночестве, сложно им себя обслуживать, тогда им нужна социально-бытовая поддержка. Реабилитация в пожилом возрасте, не только после [перенесенной] коронавирусной инфекции, вообще в целом более комплексная задача, которая включает в себя несколько доменов", - добавила эксперт.

"И новые штаммы [коронавируса], и первый штамм, с которым мы столкнулись, закономерность одна та же - пожилые люди болеют тяжелее, пожилые люди относятся к группе риска тяжелого течения коронавирусной инфекции", - отметила Ткачева, добавив, что пожилым людям очень важно сегодня привиться как от коронавируса и гриппа, так и других заболеваний.

"Проведенные исследования показывают, что действительно реакция [на вакцину от коронавируса у пожилых] не столь бурная, но она достаточная для того, чтобы выработать иммунную защиту. То есть эффективность вакцинации у пожилых людей такая же, как у людей молодых и среднего возрастов", - заключила гериатр.