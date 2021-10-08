В Белоруссии предложили России теснее сплотиться в условиях санкционного давления

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Белоруссия и России совместными усилиями могут противостоять внешнему санкционному давлению и вмешательству во внутренние дела своих государств. Об этом заявил в пятницу председатель правления белорусской общественной организации "Породненные города" Борис Батура, открывая в Жодино (Минская область) 10-ю встречу городов-побратимов Белоруссии и РФ.

"Всем формам санкций, давлений и вызовов мы можем и должны противопоставить нашу сплоченность, взаимовыручку и инициативу", - отметил Батура, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, "санкции по надуманным поводам, безосновательные обвинения, попытки вмешательства во внутренние дела стали нормой отношения к нашим странам так называемых демократических государств, не видящих в своем глазу бревна". "А это значит, что наряду с вопросами торгово-экономического и культурного взаимодействия города-побратимы не должны забывать и о взаимодействии в формировании объективного имиджа наших стран, в идейно-нравственном, патриотическом воспитании молодежи, формировании у подрастающего поколения активной и национально ориентированной гражданской позиции", - сказал глава общественной организации.

Он убежден в необходимости расширения диалога в рамках побратимских связей Белоруссии и РФ. "Это связано не только с экономическими интересами. На наших глазах агрессирует общественно-политическая обстановка вокруг стран, целые недружественные нам структуры работают на подмену понятий и ценностей", - отметил Батура. "Испытание проходят культурно-цивилизационная, духовная общность, наше омытое кровью в окопах Великой Отечественной [войны] братство", - добавил он.

Батура подчеркнул, что Белоруссию и Россию связывают стратегическое партнерство, союзнические отношения, тесные кооперационные связи. "У нас схожий путь развития, общая задача: обеспечение мирного и демократического развития наших народов, устойчивого социально-экономического развития", - заключил глава организации.