Минпромторг дополнительно выделит воронежским больницам 200 концентраторов кислорода

ТАСС, 8 октября. Минпромторг РФ дополнительно выделит Воронежской области 200 мобильных концентраторов кислорода для больниц. Кроме того, на уровне региона приняты решения о перераспределении концентраторов между медучреждениями, сообщил в своем канале в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Переговорил с Минпромторгом и добился выделения региону 200 дополнительных мобильных концентраторов. Верховцев [заместитель председателя правительства Воронежской области] должен крайне оперативно обеспечить их доставку в область и внимательно проконтролировать их монтаж в медучреждениях. Таким образом, наши медики будут располагать почти 600 мобильными концентраторами", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что с сентября в регионе почти втрое выросло число заболевших ковидом - с 13 тыс. до 30 тыс. человек. Для решения проблем обеспечения кислородом больниц губернатор поручил зампреду правительства региона Сергею Честикину в кратчайшие сроки перенаправить крупные кислородные концентраторы со строящегося в Воронеже онкоцентра.

"Пока он не работает, там это оборудование не нужно. Перебрасываем концентраторы в "Электронику" (Больница скорой медицинской помощи №10 Воронежа - прим. ТАСС) и облбольницу на 9-м км. Строители уже приступают там к возведению фундаментов. К концу следующей недели концентраторы подадут первый кислород на койки, распорядился выделить на это 40 млн рублей", - добавил Гусев.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 137 460 случаев заболевания ковидом, из числа заразившихся выздоровели 113 168 человек, 6 002 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе ведена обязательная вакцинация для ряда граждан, готовится к введению система пропусков в учреждения по QR-кодам.