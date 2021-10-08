Москалькова расскажет о пытках в тюремной больнице под Саратовом в докладе Путину

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ситуация с пытками в межобластной туберкулезной больнице № 1 УФСИН по Саратовской области найдет отражение в докладе уполномоченного по правам человека в РФ за 2021 год, который представляется президенту России.

Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила в пятницу на заседании сессии по вопросам защиты прав человека в уголовном процессе экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ.

"В ходе выступления уполномоченный отметила, что работа экспертного совета направлена в том числе на выработку нового правозащитного инструментария, выявление системных проблем современности в сфере прав человека. В частности, Татьяна Москалькова подчеркнула, что ситуация с пытками в саратовских колониях обязательно найдет отражение в докладе о деятельности уполномоченного за 2021 год", - сообщили в пресс-службе омбудсмена. Там напомнили, что ежегодный доклад омбудсмена представляется президенту РФ.