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Нобелевская премия

Ведомство ООН по правам человека поздравило Муратова и Рессе с Нобелевской премией мира

Главный редактор "Новой газеты" и филиппинская журналистка получили награду за "их усилия по защите свободы слова", отметила пресс-секретарь управления верховного комиссара организации Равина Шамдасани

ЖЕНЕВА, 8 октября. /ТАСС/. Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) поздравило главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессе с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

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Пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани помимо поздравления в адрес нобелевских лауреатов от лица Верховного комиссара Мишель Бачелет отметила роль всех журналистов, которые работают в сложных условиях. "Все эти годы мы наблюдали увеличение числа нападений на журналистов, в том числе во время локдауна из-за новой коронавирусной инфекции", - сказал она.

Норвежский нобелевский комитет присудил в пятницу Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

Дмитрий Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.

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