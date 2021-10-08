Посол США поздравил главреда "Новой газеты" с присуждением Нобелевской премии мира

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Салливан поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом сообщается в Twitter американской дипмиссии в Москве.

Кому и за что вручали Нобелевскую премию мира

"Поздравляю моего друга Дмитрия Муратова из "Новой газеты" с присуждением Нобелевской премии мира за то, что он говорит правду властям в России. Свобода прессы крайне важна везде - и здесь она важна как никогда. Отличная работа, Дмитрий", - приводятся в сообщении слова дипломата.

Норвежский нобелевский комитет в пятницу присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".