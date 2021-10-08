В Татарстане будут открывать новые пункты вакцинации

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Татарстана планирует открывать новые пункты вакцинации в регионе из-за прогнозируемого роста вовлечения населения в прививочную кампанию из-за введения QR-кодов. Об этом журналистам сообщил на еженедельном брифинге заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев.

"В связи с внедрением в работу постановления кабинета министров, сейчас будет повышена нагрузка на кабинеты вакцинации. Мы это четко прогнозируем, и по мере роста необходимости мы будем открывать новые пункты вакцинации, включая мобильные, особенно в крупных городах", - сказал Абашев.

Он отметил, что порядка 130 пунктов вакцинации развернуты в регионе, при необходимости есть возможность развернуть 350 прививочных пунктов.

Темпы вакцинации

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что три района республики обеспечили вакцинацию более 60% взрослого населения.

"Вирус остается прямой угрозой. В этих условиях ключевую роль играет коллективный иммунитет, который формирует вакцинация. Это единственный способ борьбы с пандемией. За ответственный подход к делу хочу отметить медицинских работников и глав Актанышского, Новошешминского и Ютазинского районов, где привито более 60% взрослого населения. Самые низкие показатели вакцинации в Буинском, Пестречинском и Кукморском районах. Прошу правительство, управление Роспотребнадзора, глав, руководителей предприятий в ежедневном режиме заниматься этим вопросом", - сказал Минниханов.

Он отметил, что республика обеспечена всеми видами вакцины, развернуто необходимое количество прививочных пунктов.

Глава республики добавил, что в этом году правительством РФ выделено 2 млрд рублей на борьбу с распространением опасных инфекций. "Казань вошла в список 9 крупных городов, где начнется реализация федерального проекта "Санитарный щит": будут открыты ПЦР-центры и усилен санитарный контроль в пунктах пропуска через границу - "Казань" и "Бегишево". Нужно в кратчайшие сроки произвести все работы и создать надежную преграду опасным инфекциям и вирусам", - сказал Минниханов.

На 8 октября в Татарстане провакцинированы 1 097 445 человек (прирост - 3 230), из них 957 984 получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 14 320 человек.

Дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом введут в Татарстане с 11 октября. В частности, для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, который присваиваться только тем гражданам, который прошли полный курс вакцинации или перенесли COVID-19.