Генсек НАТО поздравил главреда "Новой газеты" с Нобелевской премией мира

БРЮССЕЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира.

"Поздравляю Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Ваш вклад в поддержание целостности свободных и независимых СМИ играет ключевую роль в строительстве стабильных демократий", - написал Столтенберг в Twitter.

Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской оппозиционной журналистке Марии Рессе. Комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".