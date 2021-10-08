Лауреата Нобелевской премии мира Рессу номинировал будущий премьер Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 8 октября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года филиппинская журналистка Мария Ресса была выдвинута в качестве кандидата на эту награду лидером победившей на выборах в сентябре Рабочей партии Норвегии Йонасом Гаром Стёре, имеющим наибольшие шансы стать следующим премьер-министром королевства. Об этом сообщило в пятницу Норвежское телеграфное бюро.

27 января он отправил заявку, в которую помимо Рессы вошли неправительственные организации "Репортеры без границ" и "Комитет защиты журналистов". По мнению Стёре, присуждение премии им "было бы признанием заслуг тысяч журналистов, которые работают в зонах конфликта".

Вместе с Рессой лауреатом Нобелевской премии мира стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Норвежский Нобелевский комитет решил присудить премию за "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".

В этом году на премию мира претендовали 234 человека и 95 организаций, а общее количество кандидатов составляет 329. Только дважды на награду претендовало большее число кандидатов, рекорд пока принадлежит 2016 году, когда кандидатов было 376.

Как и в предыдущие годы, в 2021 году выдвигать кандидатов на премию можно было лишь до 31 января. После истечения этого срока право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, как правило проходящей в феврале.

Полный список кандидатов по традиции держится в строгом секрете и может быть обнародован только по истечении 50-летнего срока после присуждения наград.