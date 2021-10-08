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В Краснодаре простились с сенатором от Адыгеи Селезневым

Олег Селезнев умер от последствий коронавируса
© Валерий Стурит/ТАСС

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с сенатором от Адыгеи Олегом Селезневым, умершим от последствий коронавируса, прошла в Краснодаре, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с Селезневым пришли представители власти Адыгеи, Краснодарского края, УФСБ, коллеги-сенаторы.

"Дорогие друзья, это очень тяжелый день для нас. От всех жителей республики, от себя лично самые глубокие соболезнования семье, родным и близким. <...> Вечная память", - сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Он отметил высокие человеческие и профессиональные качества умершего, Селезнев внес большой личный вклад в социально-экономическое развитие республики, реализацию значимых для нее проектов. На посту руководителя управления Федеральной службы безопасности по Адыгее он способствовал стабильности, сохранению мира и согласия в регионе. Соболезнования семье сенатора от имени губернатора Краснодарского края и себя лично выразил первый замгубернатора Кубани Андрей Алексеенко, а также начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Сергей Захарихин и другие.

Ушедший из жизни в 62 года Селезнев был выпускником Суворовского училища, а также Новочеркасского высшего военного командного Краснознаменного училища связи. Он начинал свой профессиональный путь как военный, потом долгие годы работал в органах госбезопасности. Был боевым офицером, прошедшим Афганистан, Абхазию, служившим в десятках регионов страны. Среди наград - ордена Красной Звезды и "За военные заслуги".

До работы сенатором Селезнев восемь лет занимал должность начальника управления ФСБ по Адыгее. Сенатор входил в комитет Совета Федерации по международным делам, его полномочия истекали в сентябре 2022 года. Селезнев будет похоронен с воинскими почестями после полудня на городском кладбище.

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