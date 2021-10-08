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Дептранс Москвы отметил наградами пассажиров после инцидента с дракой в метро

Сотрудники ведомства навестили в больнице молодого человека, заступившегося за девушку

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники департамента транспорта Москвы навестили молодого человека, защитившего девушку от хулиганов в метро, а также вручили молодому человеку и девушке награды и подарки. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента.

"Мы очень благодарны пассажиру, который защищал девушку от хулиганов в вагоне метро, и свидетельнице, которая помогла их найти. Наши сотрудники навестили молодого человека в больнице (он идет на поправку) и поблагодарили девушку - обоих отметили наградами и подарками", - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что 4 октября в вагоне поезда, который следовал от станции "Измайловская" до "Первомайской", произошла драка. Трое мужчин избили 25-летнего пассажира, заступившегося за девушку, сделавшую им замечание. "Машинисту сообщили об этом по экстренной связи "пассажир-машинист", он передал поездному диспетчеру, а тот - дежурной по станции "Первомайская", которая сразу вызвала полицию. И все это, в том числе остановка поезда, - за 90 секунд. Полиция оперативно среагировала и задержала нападавших в городе", - отмечается с материале.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и просит передать им из полиции возбужденное ранее дело о хулиганстве. Пострадавший госпитализирован. Все фигуранты дела арестованы.

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