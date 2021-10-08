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Кравцов возглавит общественный совет издательства "Просвещение"

Совет будет оказывать экспертное, консультативное и научно-методическое содействие совету директоров издательства в подготовке, принятии и реализации решений, связанных с достижением национальных целей развития РФ в сфере образования

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов возглавит общественный совет крупнейшего в России издательства "Просвещение", сообщается в пятницу в Telegram-канале министерства.

"Советом директоров АО "Просвещение" под председательством Игоря Шувалова утверждено положение об общественном совете, в состав которого войдут представители педагогического, родительского и научного сообщества. Общественный совет возглавит министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совет будет оказывать экспертное, консультативное и научно-методическое содействие совету директоров издательства в подготовке, принятии и реализации решений, связанных с достижением национальных целей развития РФ в сфере образования и улучшением качества образовательной среды. "В фокусе общественного совета будут, в первую очередь вопросы подготовки учебной литературы, образовательных программ дополнительного образования, компьютерного программного обеспечения в части их содержания", - говорится в сообщении. Персональный состав общественного совета планируется утвердить в ближайшее время.

"Просвещение" является старейшим российским издательством учебной литературы, основанным 1 ноября 1930 года.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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