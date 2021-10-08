В работе "ВКонтакте" произошел сбой

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России в пятницу, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 14:01 мск было зафиксировано 544 отчета о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (47%) жаловались на сбои в работе приложения, 34% - на сбои в работе сайта соцсети, 19% - на проблемы с подключением сервера.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили ТАСС, что работают над устранением проблемы. "Все сервисы и продукты "ВКонтакте работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы "ВКонтакте" - это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем", - заявили в пресс-службе социальной сети.