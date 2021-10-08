{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (47%) жаловались на сбои в работе приложения, 34% - на сбои в работе сайта соцсети, 19% - на проблемы с подключением сервера

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России в пятницу, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 14:01 мск было зафиксировано 544 отчета о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (47%) жаловались на сбои в работе приложения, 34% - на сбои в работе сайта соцсети, 19% - на проблемы с подключением сервера.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили ТАСС, что работают над устранением проблемы. "Все сервисы и продукты "ВКонтакте работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы "ВКонтакте" - это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем", - заявили в пресс-службе социальной сети.

Теги
Россия
Мишустин назвал вакцинацию единственным путем избежания никому не нравящихся ограничений
Важно, чтобы это понимали все жители страны, отметил премьер
Мишустин назвал вакцинацию единственным путем избежания никому не нравящихся ограничений
Читать полностью