Иностранцы смогут бесплатно привиться от ковида в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Иностранные граждане старше 18 лет смогут бесплатно привиться от коронавируса в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"На фоне ухудшающейся эпидемической обстановки на территории Свердловской области постановлением главного санитарного врача введена обязательная вакцинация против COVID-19 для работников отдельных сфер деятельности. Прививку от коронавируса, помимо прочих, обязаны сделать работники сферы обслуживания, значительная часть которых - мигранты. Сделать прививку против COVID-19 граждане, прибывшие из других стран, могут наравне со свердловчанами", - цитируют в департаменте главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Александра Харитонова.

Иностранцы смогут привиться от ковида только при наличии СНИЛС, уточнили в департаменте. При отсутствии этого документа в дальнейшем получить сертификат и QR-код вакцинированного не удастся.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских ранее подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 546 случаев. По последним данным на 8 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 143 тыс. случаев коронавируса, более 131 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.