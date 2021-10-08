Власти Крыма пока не приняли решение о введении QR-кодов и обязательной вакцинации

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Крыма обсуждают возможность введения QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, но решение по этому вопросу пока не принято, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" замминистра здравоохранения республики Антон Лясковский.

"Мы обсуждали ситуацию по поводу QR-кодов и обязательной вакцинации для определенных групп населения, но пока решение не принято. Проводится масштабная информационная кампания. В том числе по пропаганде вакцинации, потому что в Республике Крым уровень вакцинированных ниже среднероссийского. Надеемся, что это даст свои плоды", - сказал Лясковский.

Он назвал ситуацию с коронавирусом в Крыму напряженной. "Подбираемся плавно к цифре 500 [заразившихся за сутки]. На сегодняшний день 472 человека выявлены, для нас это очень значительные показатели. Таких [данных] не было даже в прошлом году", - отметил Лясковский.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились более 82 тыс. человек, выздоровели более 70 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. человек.