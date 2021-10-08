Регоператор в Астраханской области отправил на переработку более 80% ТКО

АСТРАХАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Астраханская область вошла в десятку лидеров по обработке твердых коммунальных отходов. В регионе на переработку отправили более 80% собранных отходов, сообщила в пятницу пресс-служба регоператора.

Ранее Российский экологический оператор подвел итоги за восемь месяцев 2021 года по доле направленных на обработку твердых коммунальных отходов среди регионов РФ. Астраханская область наряду с Московской, Орловской, Калужской, Костромской, Рязанской и Саратовской областями, республиками Калмыкией и Адыгеей, а также Ставропольским краем стали лидерами по обработке твердых коммунальных отходов

"Астраханская область вошла в десятку регионов-лидеров. Регоператор "ЭкоЦентр" отправил с начала года на обработку 83,3% от всего объема твердых коммунальных отходов региона. На мусоросортировочном комплексе производится отбор пластика, стекла, металла и других фракций. Далее они прессуются в брикеты и отправляются на заводы по переработке отходов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, обработка отходов в регионе производится на мусоросортировочном комплексе в Наримановском районе. В 2018 году после масштабной модернизации он начал принимать отходы из всей Астраханской области. Комплекс дооснастили новыми линями сортировки, современными установками для дробления крупногабаритных отходов.

"В общей сложности мощности комплекса позволяют отсортировать до 350 тыс. тонн мусора ежегодно. Отсортированный картон, бумага, алюминий и пластик (ПЭТ), а также другие фракции направляются на вторичную переработку. После сортировки 30% отходов возможно использовать как вторичное сырье. На мусоросортировочном комплексе мусор прессуется в брикеты и отправляется на заводы по переработке отходов. В Астрахани для приема пластика функционируют 237 контейнеров, пластик отправляется на мусоросортировочный завод, прессуется и направляется на переработку", - уточнили в пресс-службе.

Представитель вице-премьера РФ Виктории Абрамченко 14 сентября сообщил, что она поручила Минприроды России и компании "Российский экологический оператор" подготовить критерии для создания рейтинга регионов по темпам реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Рейтинг позволит увидеть, какие регионы находятся в зоне риска, оперативно принимать решения по работе с ними. По мнению Абрамченко, в числе критериев должны быть, в частности, эффективность работы региональных операторов и снижение количества жалоб граждан.

О реформе обращения с ТКО

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов.