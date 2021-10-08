Коечный фонд Карелии для пациентов с ковидом развернут на максимальную мощность

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 октября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Карелии работают при максимальной загруженности из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщил на пресс-конференции главный врач единственного в регионе монопрофильного ковидного госпиталя Олег Сухарев. Доля свободного коечного фонда в регионе превышает лишь 15%.

"Госпиталь, который был изначально переделан под [лечение] ковид-инфекции, он мог вместить в себя 102 человека: это 20 коек интенсивной терапии. На данный момент, к четвертой волне, мы уже раскрыли 137 коек. То есть на сегодняшний день при полной занятости госпиталя мы будем принимать пациентов даже в коридоре, чтобы они не находились дома. <…> У нас по всей республике сейчас открыты в каждом районе максимальное количество коек", - рассказал он.

Как уточнили ТАСС в Минздраве Карелии, сегодня в республике под лечение коронавирусной инфекции развернуты 1 322 койки, доля свободных составляет 15,6%. По словам Сухарева, сейчас вся медицина республики работает "на износ", особенно больничные стационары. Несмотря на очевидное неудобство размещения больных в коридоре, медик заявил, что лечение под присмотром врача будет значительно эффективнее, поэтому людей продолжат принимать в госпитале.

Сейчас в республике фиксируется рост заболеваемости респираторными инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией. Собравшиеся на пресс-конференции в Минздраве Карелии врачи основных больниц региона, единодушно призывают жителей вакцинироваться. Они заявляют, что методы лечения COVID-19, которые применяются сейчас, не имеют 100-процентной эффективности. В этой ситуации лучшим решением станет прививка, хотя бы частичная самоизоляция и соблюдение масочного режима.

По оценке медиков, сейчас в республике привилась недостаточная доля граждан: по последним данным, хотя бы один компонент препарата получили 209 755 жителей Карелии при плане вакцинировать 343 516 человек. Сложившаяся картина не позволяет ослабить меры инфекционного контроля. Как отметил Сухарев, в пользу вакцинации говорит статистика больницы, куда попадают люди с коронавирусной инфекцией со средним и тяжелым протеканием болезни. За последние месяцы среди привитых пациентов умер только один человек - инвалид II группы, который находился на заместительной почечной терапии более 15 лет.

"В нашем учреждении смертность обусловлена тяжелым течением пневмонии и сопутствующими патологиями. Невозможно точно сказать, что он прошел полную вакцинацию и умер именно от ковид-инфекции, потому что вакцина не сработала. У людей были сопутствующие онкология, гемотология, инсульты", - отметил Сухарев.

По данным Минздрава Карелии, с начала пандемии в республики выявили 67 836 случаев новой инфекции, прирост за сутки составил 256 человек, из них 252 не были привиты. Выздоровели за все время 64 432 пациента, умерли - 899.