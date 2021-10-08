Эксперт считает, что Россия может возглавить строительство новой модели мира

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россия имеет все возможности возглавить сборку модели нового мироустройства. Такое мнение выразил в пятницу профессор МГИМО, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

"У России уникальная компетенция, чтобы возглавить стратегический диалог, возглавить сборку новой модели, - сказал он. - Россия оказывается в уникальной ситуации: во время турбулентности, которая будет на горизонте 20-30 лет, физическая пересборка, блоковые разборки, Россия оказывается одним из гарантов стабильности".

По его мнению, РФ уже является экспортером безопасности, но ей придется также стать и экспортером продовольственной и технологической безопасности. "Я бы еще добавил сюда ментальную безопасность, так как мы поддерживаем идею семьи как ключевого элемента общества", - отметил Безруков.

Как указал эксперт, географическое положение России и ее ресурсы дают возможности стать центром притяжения для нового мира, для тех стран, которые вдохновятся этим образом и захотят сохранить природу и мир. "Мы [Россия] - центр военной силы, обеспечивающий безопасность нам и нашим союзникам. Мы - центр разумного движения вперед, без эксцессов и без глупостей", - подчеркнул он.

По словам основателя инициативы "Глобальное будущее образования", члена Экспертного совета АСИ Павла Лукши, Россия является провайдером глобальной безопасности и осмысленности. "Мы видим, что уже за 20-е годы пандемия проявила тему продовольственных рисков и заставила огромное количество стран обратиться к России и попросить стать гарантом того, что их население будет есть", - напомнил он.

Лукша также обратил внимание, что территория России может быть системным ответом на проблему климатического вызова на горизонте 10-20 лет. "Сейчас есть понимание, что природное богатство нужно оцифровать и оценить. Оно имеет высокую ценность. Например, начинается диалог о том, что Россия может быть одним из ключевых провайдеров решений по декарбонизации за счет развития природных экосистем разного типа: лесные, болотные, тундровые саванны", - добавил эксперт.