В Свердловской области стали чаще обращаться за психологической помощью из-за ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Количество людей, обращающихся за психологической помощью из-за постковидного синдрома, увеличилось в Свердловской области. Об этом сообщил главный внештатный специалист по психотерапии Министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу.

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"Количество таких обращений (связанных с постковидным синдромом - прим. ТАСС) увеличилось. Причем увеличилось не только к нам, в первую очередь люди идут к неврологам, терапевтам. Коллеги из этих специальностей говорят о том, что большое количество людей обращаются", - сказал Перцель.

Чаще всего люди с постковидным синдромом страдают нехваткой энергии и пессимистичным настроением, пояснил Перцель. Также пациенты часто обращаются с такими симптомами, как тревожное и депрессивное расстройство.

"Это (увеличение обращений - прим. ТАСС) говорит о том, что люди понимают, куда им надо обращаться, и, самое главное, у нас есть возможность оказать им соответствующую помощь. Мы видим, что рост заболеваемости есть, но роста количества больных, которые в течение года являются больными, практически нет. То есть люди испытывают какие-то проблемы, обращаются, вылечиваются и дальше живут полноценной жизнью", - уточнил Перцель.

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских ранее подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 546 случаев. По последним данным на 8 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 143 тыс. случаев коронавируса, более 131 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.