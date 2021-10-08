Руководители предприятий Чувашии будут отстранять невакцинированных сотрудников с 1 ноября

ТАСС, 8 октября. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии постановило руководителям предприятий и организаций, чьи сотрудники подлежат обязательной вакцинации, отстранять с 1 ноября от деятельности невакцинированных работников. Об этом говорится в тексте постановления главного санитарного врача по республике Надежды Луговской, опубликованном в пятницу на сайте управления.

"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, <…> отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 1 ноября 2021 года лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 1 декабря 2021 года - лиц, не имеющих законченного курса вакцинации", - отмечается в тексте документа.

Требования не распространяются на работников, имеющих противопоказания к прививке.

Главный санитарный врач Чувашии постановляет до 1 ноября организовать в учреждениях этих сфер вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 1 декабря - вторым компонентом. В целом должно быть привито не менее 80% сотрудников.

Согласно постановлению, c 11 октября начнется обязательная вакцинация работников сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания. Кроме того, требование распространяется для сотрудников сферы обслуживания на объектах торговли, общественного питания, салонов красоты, спа-салонов, соляриев, бань и саун. Обязательной вакцинации, согласно документу, также подлежат работники спортивных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, гостиниц, клиентских подразделений финансовых организаций. Постановление также затрагивает работников детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кинотеатров, театров, культурно-досуговых учреждений. Под действие документа подпадают сотрудники музеев, выставочных залов, библиотек. Требования относятся и к государственным и муниципальным служащим, а также к работникам органов власти и органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 34 610 случаев коронавируса. Выздоровели 31 272 человека, умерли 2 402 пациента с подтвержденной инфекцией.