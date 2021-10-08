Заболеваемость ковидом в мире снизилась до уровня июня

По подсчетам ТАСС, за последние семь дней на планете выявили около 3 млн заболевших

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд. По подсчетам ТАСС, за последние семь дней на планете выявили около 3 млн заболевших, что стало минимумом с июня. Смертность также идет вниз: за неделю от ковида в мире умерли около 52 тыс. человек - на 2,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Это примерно соответствует уровню прошлого ноября. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за последние семь дней. Резкий спад в Америке В странах Северной Америки, которые в конце лета столкнулись с новой вспышкой коронавирусной инфекции, заболеваемость за последние недели резко снизилась. Количество летальных исходов тоже уменьшилось, но пока не так заметно.

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В частности, в США число выявляемых случаев с начала сентября сократилось с 190 тыс. до 108 тыс. в сутки, только за последние семь дней спад составил 20%. Смертность за тот же период снизилась на 15%. В Канаде суточные показатели заболеваемости уменьшились почти в два раза, но смертность остается на максимальном с мая уровне. Схожая ситуация в Мексике - темпы распространения инфекции в стране замедлились до показателей начала лета, однако умирают все еще больше 500 заболевших ежедневно. Стабилизация в Азии и на Ближнем Востоке В большинстве стран Азии и Ближнего Востока ситуация стабилизировалась, но не в Турции - там количество выявляемых случаев заражения коронавирусом впервые с мая превысило 30 тыс. в день. Негативные тенденции есть и в Таиланде - на этой неделе число заболевших в королевстве оказалось на 13% больше, чем на прошлой. При этом на Филиппинах и в Малайзии темпы распространения инфекции упали более чем вдвое, примерно до 10 тыс. заразившихся в день, а смертность - в несколько раз, примерно до 100 случаев в сутки. В Израиле по сравнению с концом августа заболеваемость снизилась сразу в шесть раз, и с конца сентября в этой стране ежедневно регистрируют менее 4 тыс. заражений. Волна в Восточной Европе Темпы распространения коронавируса в Восточной Европе продолжают расти. Выше всего они в Румынии, где регистрируют более 15 тыс. инфицированных в сутки - вдесятеро больше, чем в середине сентября. Пика достигла смертность - в четверг в стране зафиксировали почти 330 летальных исходов, что на треть превысило прежний максимум. На этом фоне в Бухаресте закрыли бары, рестораны, кинотеатры и концертные залы, а по всей республике ужесточили масочный режим.

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