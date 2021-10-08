Заболеваемость ковидом в мире снизилась до уровня июня

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд. По подсчетам ТАСС, за последние семь дней на планете выявили около 3 млн заболевших, что стало минимумом с июня.
Смертность также идет вниз: за неделю от ковида в мире умерли около 52 тыс. человек - на 2,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Это примерно соответствует уровню прошлого ноября.
ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за последние семь дней.
Резкий спад в Америке
В странах Северной Америки, которые в конце лета столкнулись с новой вспышкой коронавирусной инфекции, заболеваемость за последние недели резко снизилась. Количество летальных исходов тоже уменьшилось, но пока не так заметно.
В частности, в США число выявляемых случаев с начала сентября сократилось с 190 тыс. до 108 тыс. в сутки, только за последние семь дней спад составил 20%. Смертность за тот же период снизилась на 15%.
В Канаде суточные показатели заболеваемости уменьшились почти в два раза, но смертность остается на максимальном с мая уровне. Схожая ситуация в Мексике - темпы распространения инфекции в стране замедлились до показателей начала лета, однако умирают все еще больше 500 заболевших ежедневно.
Стабилизация в Азии и на Ближнем Востоке
В большинстве стран Азии и Ближнего Востока ситуация стабилизировалась, но не в Турции - там количество выявляемых случаев заражения коронавирусом впервые с мая превысило 30 тыс. в день. Негативные тенденции есть и в Таиланде - на этой неделе число заболевших в королевстве оказалось на 13% больше, чем на прошлой.
При этом на Филиппинах и в Малайзии темпы распространения инфекции упали более чем вдвое, примерно до 10 тыс. заразившихся в день, а смертность - в несколько раз, примерно до 100 случаев в сутки.
В Израиле по сравнению с концом августа заболеваемость снизилась сразу в шесть раз, и с конца сентября в этой стране ежедневно регистрируют менее 4 тыс. заражений.
Волна в Восточной Европе
Темпы распространения коронавируса в Восточной Европе продолжают расти. Выше всего они в Румынии, где регистрируют более 15 тыс. инфицированных в сутки - вдесятеро больше, чем в середине сентября. Пика достигла смертность - в четверг в стране зафиксировали почти 330 летальных исходов, что на треть превысило прежний максимум. На этом фоне в Бухаресте закрыли бары, рестораны, кинотеатры и концертные залы, а по всей республике ужесточили масочный режим.
Похожим образом ситуация складывается на Украине, где заболеваемость с начала осени возросла в 7,5 раза, а количество смертей достигло майских максимумов - более 300 в день.
В Латвии, Литве, Болгарии, Польше и Хорватии ежедневно регистрируют по 2-3 тыс. заражений, что соответствует максимальным значениям весны, но смертность остается низкой. В Сербии ковид диагностируют у 7-9 тыс. жителей в сутки, что уже превзошло показатели мощной декабрьской волны, однако число летальных исходов пока ниже.
При этом в России заболеваемость выросла до уровня прошлого декабря - в последние два дня в стране выявляют более 27 тыс. заразившихся, а общее количество находящихся под наблюдением медиков из-за ковида превысило миллион. Максимумы по числу умерших обновляются почти ежедневно, приближаясь к тысяче смертей в сутки.
На фоне восточных соседей в государствах Западной Европы ситуация кажется благополучной, но и там есть исключение - Великобритания. В Соединенном Королевстве начиная с июля регистрируют около 30 тыс. инфицированных и свыше 100 летальных исходов ежедневно, и на этой неделе там был зафиксирован очередной всплеск числа заражений.