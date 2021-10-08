В Липецке создадут один из крупнейших в России парков экстремальных видов спорта

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Власти Липецка планируют создать в центре города один из крупнейших в России парков экстремальных видов спорта. Об этом рассказала мэр Липецка Евгения Уваркина на дневном марафоне "Компас женского лидерства #МягкаяСила" по обсуждению наиболее актуальных тем, который проходит через 11 часовых поясов России и подводит итоги региональной недели III Евразийского женского форума.

"Зеленое" ядро [Липецка] - исторический центр города, где находятся как культурные объекты, так и уникальный природный ландшафт, который позволяет развивать сразу несколько направлений туризма. <...> У нас есть самый большой парк, который находится в этой части, там же находится санаторий "Липецк" и большая территория, которая сегодня, по сути, не освоена. Мы придумали историю с тематическим парком, где также будет находиться парк экстремальных видов спорта", - сказала она.

Уваркина уточнила, что некоторые экстремальные виды спорта являются олимпийскими, и в Казани уже создан первый в стране центр их развития. "Для большой России одного такого центра мало. Мы претендуем на вторую площадку в России, чтобы привлекать молодых людей, болельщиков, спортсменов, и это даст свою энергетику", - добавила Уваркина.

Она отметила, что рядом с парком находится пляж, набережная и остров, где власти Липецка планируют проводить крупные мероприятия, в том числе музыкальный фестиваль Fox Rock Fest. Впервые он прошел при поддержке Новолипецкого металлургического комбината в 2021 году, организаторы приняли решение сделать его ежегодным.

Марафон объединит более 150 спикеров из различных субъектов РФ, проводится в гибридном формате. Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Госдумы, руководители регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы "Женщина-лидер", победители и финалисты конкурсов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Марафон организован Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации. Партнером мероприятия выступает государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".