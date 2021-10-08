О летчиках, сумевших посадить самолет на кукурузное поле в Подмосковье, снимут фильм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Случай с экипажем самолета А321, который сумел совершить посадку на кукурузное поле в Подмосковье после столкновения аэробуса со стаей птиц, станет сюжетом художественного фильма. Съемки начнутся в 2022 году, сообщил пилот самолета, Герой России Дамир Юсупов, который будет консультантом картины.

"Хочу с вами поделиться новостью о том, что событиям, связанным с посадкой А321 на кукурузное поле в Подмосковье, будет посвящен полнометражный художественный фильм. Со мной связалась известная кинокомпания, и мы решили реализовать эту идею. Я выразил желание выступить консультантом для создания достоверной картины. Съемки начнутся летом 2022 года", - написал он в Instagram.

Самолет "Уральских авиалиний" в августе 2019 года при вылете из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек. Чайки забили воздухозаборники, в этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. Президент РФ Владимир Путин присвоил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России.