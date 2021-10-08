В Ленинградской области из-за COVID-19 и ОРВИ продлили осенние каникулы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Школьники Ленинградской области на осенних каникулах будут отдыхать две недели - с 25 октября по 7 ноября. Такое решение принял штаб по нераспространению коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов на своей странице "ВКонтакте".

"Штабом по нераспространению коронавирусной инфекции утвержден единый двухнедельный период осенних каникул для всех школ Ленинградской области. Отдыхать дети будут с 25 октября по 7 ноября включительно, а уже 8 ноября начнется вторая четверть", - говорится в сообщении.

По словам Емельянова, такой отдых необходим для того, чтобы разорвать цепочку заболеваний в школах. Сегодня в Ленинградской области закрыты 57 классов.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 71 139 человек, выздоровели 53 276, умерли 2 487. За минувшие сутки в регионе выявили 255 случаев заражения.