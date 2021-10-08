В ФРГ умер экс-охранник нацистского концлагеря Флоссенбюрг

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Бывший охранник нацистского концлагеря Флоссенбюрг умер на 97-м году жизни. Таким образом, судебный процесс по делу предполагаемого нацистского преступника не состоится. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры города Вайден (федеральная земля Бавария).

По его информации, мужчина подозревается в пособничестве и подстрекательстве к убийству во время его работы в концлагере. При этом, по словам представителя правоохранительных органов, никаких дальнейших расследований в отношении бывшего охранника проводиться не будет. Вероятность того, что станут известны новые подробности по данному делу, как пишет DPA, становится все меньше и меньше по причине преклонного возраста участников событий.

Через Флоссенбюрг, расположенный в Баварии недалеко от границы с Чехией, с 1938 по 1945 год прошли около 100 тыс. человек. Многие из них были привлечены к каторжным работам. Погибли десятки тысяч узников. Этот лагерь смерти был освобожден американскими войсками в апреле 1945 года.

7 октября в городе Бранденбург-ан-дер-Хафель при соблюдении строгих мер безопасности начался другой судебный процесс по делу столетнего экс-охранника бывшего нацистского концлагеря Заксенхаузен. По данным следствия, бывший охранник якобы участвовал в убийстве более 3,5 тыс. заключенных нацистского концлагеря Заксенхаузен в период с 1942 по 1945 годы. Как ранее отмечал председатель суда Франк Штарк, подозреваемый, учитывая его возраст, будет присутствовать на слушаниях от 2 до 2,5 часов. Ожидается, что процесс продлится до января 2022 года. Всего запланировано 22 слушания.

Через Заксенхаузен, расположенный близ города Ораниенбург к северу от Берлина, с 1936 по 1945 год прошли более 200 тыс. человек. Погибли десятки тысяч узников. Этот лагерь смерти был освобожден советскими войсками 22-23 апреля 1945 года.

Кроме того, в настоящее время в Германии проходит еще один процесс по делу 96-летней жительницы ФРГ, которая при национал-социалистах служила секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере Штуттгоф. Заседание суда запланировано на 19 октября. Предполагаемая нацистская преступница подозревается в соучастии в убийстве более 10 тыс. человек. Следствие велось с 2016 года. За шесть лет (с 1939 по 1945 год) в Штуттгофе погибли 65 тыс. человек.