Власти Ненецкого АО рекомендовали перевести на удаленку сотрудников старше 55 лет

ТАСС, 8 октября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) рекомендовали работодателям перевести сотрудников старше 55 лет на удаленную работу, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации региона.

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"Работников старше 55 лет рекомендуют перевести на дистанционный режим работы. Исключение составят сотрудники, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Мера носит рекомендательный характер, окончательное решение будет за работодателем.

С начала пандемии в регионе выявлено 2 399 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки 16 случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 245 человек. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса.

В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.