{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Ненецкого АО рекомендовали перевести на удаленку сотрудников старше 55 лет

Исключением станут вакцинированные работники, которые прошли полный курс иммунизации

ТАСС, 8 октября. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) рекомендовали работодателям перевести сотрудников старше 55 лет на удаленную работу, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Работников старше 55 лет рекомендуют перевести на дистанционный режим работы. Исключение составят сотрудники, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Мера носит рекомендательный характер, окончательное решение будет за работодателем.

С начала пандемии в регионе выявлено 2 399 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки 16 случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 245 человек. В регионе зарегистрировано 46 летальных исходов от коронавируса.

В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
Генсек ООН заявил, что свобода прессы жизненно важна для мира
Антониу Гутерриш поздравил журналистов Дмитрия Муратова и Марию Рессу с присуждением им Нобелевской премии мира
Читать полностью