Среди вакцинированных жителей Кировской области нет пациентов с тяжелым течением COVID-19

КИРОВ, 8 октября. /ТАСС/. Около 2% вакцинированных от коронавируса в Кировской области заболевают ковидом, при этом среди них нет пациентов с тяжелой формой заболевания, рассказала в пятницу ТАСС заместитель министра здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина.

"2% всего заболевает, и из них тяжелых чисто по ковиду вообще нет. 98% эффективности вакцины - это очень хороший уровень, и у привитых тяжелого течения ковида не наблюдается. Есть тяжелые сопутствующие заболевания - хронические, онкологические, поэтому, если человек лежит в тяжелом состоянии в реанимации, это не говорит о том, что у него тяжелый ковид", - сказала собеседница агентства.

По данным регионального Минздрава, в регионе первым компонентом привиты более 373 тыс. человек, вторым - 355 тыс. человек. В категории старше 60 лет доля вакцинированных - 43,8%.

Как сообщили в региональном правительстве, в связи с сезонным ростом заболеваемости число обращений за медпомощью увеличилось в три раза, при этом возраст госпитализированных снижается: в числе болеющих сейчас больше всего граждан от 18 до 50 лет. Власти уже развернули почти 5 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией. Это на 8% превышает объем коек, созданный в разгар пандемии осенью 2020 года, когда было развернуто 4 605 коек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кировской области с начала пандемии выявлено 58 766 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 654 человека, умерли 546 человек. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.