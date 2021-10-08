Власти Петербурга решили перевести одну из крупнейших больниц города на борьбу с ковидом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Петербурга приняли решение о переводе городской многопрофильной больницы № 2 на оказание медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией со следующей недели. Об этом сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции ТАСС председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

"С завтрашнего дня начинает оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 33-я больница, будет введено в строй 420 коек. Также уже сейчас принято решение, что на следующей неделе для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией будет готовиться вторая многопрофильная больница", - сказал он.

По словам Лисовца, при необходимости в городе существует резерв в госпитале "Ленэкспо" и Мариинской больнице.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой администрации города, ранее количество коек выросло до 7 906. Всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 16 больниц. На лечении в стационарах находятся 6 083 человека. Амбулаторное лечение сейчас проходят 28,5 тыс. человек, 25,8 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому.

По последним данным, в Петербурге выявили 639 153 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 593 040 человек, умер 22 321. За последние сутки в городе выявили 2 501 случай заражения.