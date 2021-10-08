Ковидные стационары откроют в двух домах-интернатах для пожилых в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области перепрофилируют два социальных учреждения для лечения пациентов с ковидом. Пожилые люди из домов-интернатов временно расселяются в другие учреждения на свободные места, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Региональный департамент соцзащиты прорабатывает вопрос по временному созданию на базе двух учреждений соцобслуживания стационаров для лечения пациентов с коронавирусом легкого течения и переводов пациентов на долечивание. Ведомство ведет подготовительную работу к расселению пожилых людей из учреждений на свободные места в другие дома-интернаты области. Комфортность условий проживания и предоставление полного пакета услуг для переселенных людей не изменится", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным департамента здравоохранения региона, в настоящее время в Воронежской области создано 6 794 места для пациентов с ковидом, из них заняты 6 244. Ранее сообщалось, что в регионе с сентября втрое выросло число пациентов с ковидом, госпитализация превышает 700 человек в сутки, для их приема впервые с начала пандемии в регионе перепрофилировали в "красную зону" областной геронтологический центр, а 200 его постояльцев перевели в другие соцучреждения.

"К сожалению, санитарно-эпидемиологическая ситуация в Воронежской области продолжает ухудшаться, количество граждан, заболевших коронавирусной инфекцией, увеличивается. В связи с этим ведется работа по повышению готовности к перепрофилированию новых организаций социального обслуживания", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 138 069 случаев ковида, в том числе 609 - за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 113 510 человек, 6 044 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан и с 11 октября вводится система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений.