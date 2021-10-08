В Воронеже большинство школьников переведут на дистанционное обучение с 11 октября

ВОРОНЕЖ, 8 октября. /ТАСС/. Все школьники Воронежа, кроме учеников младших классов и выпускников в девятых и 11-х классах, перейдут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Воронежской области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

"С понедельника, 11 октября, учащиеся пятых-восьмых и 10-х классов всех школ Воронежа перейдут на формат дистанционного обучения. Дистанционное обучение продлится до воскресенья, 24 октября. С понедельника, 25 октября, все школьники отправятся на каникулы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, осенние каникулы продлятся с 25 октября по 3 ноября, но к учебе дети вернутся только после ноябрьских праздников, 8 ноября.

Ранее сообщалось, что в Воронеже зафиксирован рос числа школьников, которые заболели ковидом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксировано 138 069 случаев ковида, в том числе 609 - за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 113 510 человек, 6 044 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан и с 11 октября вводится система пропуска по QR-кодам в ряд учреждений.