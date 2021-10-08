В Оренбурге школьникам 5-10-х классов на неделю продлили дистанционное обучение

ОРЕНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения для школьников 5-10-х классов в Оренбурге продлили еще на неделю из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пятницу на сайте городской администрации.

"Сегодня муниципальный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции города Оренбурга принял решение о продлении электронного обучения школьников 5-10-х классов в областном центре до 17 октября", - говорится в сообщении.

Школьников Оренбурга перевели на удаленное обучение с 22 сентября по рекомендациям Роспотребнадзора из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19, а также ОРВИ и гриппом.

По информации правительства Оренбургской области, на 8 октября было зафиксировано 80,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 365 - за последние сутки. Среди заразившихся 11,3% - дети до 18 лет.