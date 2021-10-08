В Крыму переведут на удаленку 50% сотрудников госучреждений и пожилых работников

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Противовирусные ограничения ужесточили в Крыму. В частности, на дистанционный режим переведут 50% сотрудников госучреждений, пожилых работников, а уровень вакцинации на предприятиях сферы туризма и услуг планируют довести до уровня не менее 80%, говорится в пятницу в указе главы Крыма Сергея Аксенова.

"Постановляю руководителям организаций, предприятий перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы; обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников; обязать индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц в сфере гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, пассажирского транспорта, имеющих уровень вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 80% и деятельность которых не приостановлена, обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации против COVID-19, к исполнению профессиональных обязанностей на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)", - говорится в документе.

Также запрещено проведение утренников, других мероприятий с участием родителей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях. С 23:00 до 8:00 мск нельзя осуществлять коммерческие пассажирские перевозки и запрещена работа водных аттракционов с использованием моторных лодок, скоростных катеров и иных маломерных судов.

В республике в последние дни фиксируют максимальные показатели заболеваемости. С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились более 82 тыс. человек, выздоровели более 70 тыс. человек, умерли свыше 2,6 тыс. человек.